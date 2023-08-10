– Недавно Дзюба сделал большую ошибку. Когда он поехал в Турцию, его "Црвена Звезда" хотела. Я ему звонил, а он не поднимал трубку. Он был бы героем "Црвены"! И клубу был нужен такой нападающий. Но он выбрал Турцию. Баранину, наверное, хотел покушать, – цитирует Божовича "СЭ".
В 2018 году нападающий Артем Дзюба играл в тульском "Арсенале" под руководством Миодрага Божовича. 55-летний сербский специалист является рекордсменом среди всех иностранных тренеров по количеству проведенных матчей в чемпионате России. В разные годы с 2008 по 2022 годы Божович возглавлял пермский "Амкар", "Москву", столичные "Динамо" и "Локомотив", "Ростов", тульский "Арсенал" и самарские "Крылья Советов". С 2015 по 2017 годы серб занимал пост главного тренера белградской "Црвены Звезды".
В августе 2022 года Дзюба заключил контракт с клубом "Адана Демирспор". 34-летний форвард провел за турецкую команду всего 5 матчей и забил единственный гол. В начале ноября Артем расторг трудовой договор и вышел на рынок свободных агентов. С февраля текущего года Дзюба является игроком "Локомотива".
Божович: Дзюба сделал большую ошибку, когда поехал в Турцию. Он был бы героем "Црвены Звезды"!
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал, что нападающий "Локомотива" Артем Дзюба прошлым летом отказался от предложения "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Арсенал Тула"