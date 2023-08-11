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Квеквескири: пусть Абаскаль поменяется с "Факелом" на пару матчей и поймет, какого это

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Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири прокомментировал недовольства главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля календарём.
Фото: Getty Images
"Пускай Абаскаль с нами поменяется на пару матчей и поймет, какого это. Какой неудобный календарь, когда такая логистика. Тренер "Спартака" работает в Москве, он может полететь куда угодно, в чем проблема", — сказал Квеквескири.

Аэропорт Воронежа закрыт, клуб вынужден добираться до гостевых матчей различными путями, начиная с поезда, заканчивая поездками в другие города, где есть аэропорт. В новом сезоне "Факел" не набрал ни одного очка в трёх матчах чемпионата России.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Факел Квеквескири Спартак
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