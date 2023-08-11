"Больше в атаку, естественно, играем с мячом... При Сандро тоже был атакующий. Я думаю, схожие немножко философии с точки зрения атаки", — сказал Грулёв.
Немецкий специалист Сандро Шварц работал в "Динамо" с октября 2020 по май 2022 года. Вместе с командой он вышел в финал Кубка России. Марцел Личка, ранее тренировавший "Оренбург", перешёл в "Динамо" в июне 2023 года.
Источник: "Известия".
Грулев: при Личке идем больше в атаку, естественно, играем с мячом. У него схожа философия с Шварцем
Нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев сравнил Марцела Личку и Сандро Шварца.
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