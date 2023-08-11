Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
18:00
СпартакНе начат
П1 3.4X 3.55П2 2.26

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бёрнли
22:00
Манчестер СитиНе начат
П1 8.6X 5.6П2 1.37

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
20:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.55X 3.35П2 3
Севилья
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.97X 3.5П2 4.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
22:00
ЛилльНе начат
П1 2.75X 3.45П2 2.65
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Грулев: при Личке идем больше в атаку, естественно, играем с мячом. У него схожа философия с Шварцем

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев сравнил Марцела Личку и Сандро Шварца.
Фото: Getty Images
"Больше в атаку, естественно, играем с мячом... При Сандро тоже был атакующий. Я думаю, схожие немножко философии с точки зрения атаки", — сказал Грулёв.

Немецкий специалист Сандро Шварц работал в "Динамо" с октября 2020 по май 2022 года. Вместе с командой он вышел в финал Кубка России. Марцел Личка, ранее тренировавший "Оренбург", перешёл в "Динамо" в июне 2023 года.

Источник: "Известия".


Грулев Личка Шварц Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится