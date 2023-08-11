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Вице-президент "Росарио": ЦСКА хочет подписать Родригеса, но он не продается

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Вице-президент "Росарио Сентраль" Каролина Кристинциано рассказала, что защитником клуба Аланом Родригесом действительно интересуется московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
"Это правда. Но клуб сейчас не заинтересован в продаже игрока", — сказала Кристинциано.

Ранее сообщалось, что действующий победитель Кубка России желает подписать 22-летнего футболиста. Рыночная стоимость спортсмена оценивается в 2,5 миллиона евро. Была информация, что аргентинский клуб должен дать ответ по трансферу в ближайшие дни. В нынешнем сезоне у защитник гол и пять результативных передач в 27 матчах.

Источник: Sport24.


ЦСКА Трансферы
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