- Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч. В игре было все: незабитый пенальти, много голов, моментов. Реакция ребят на счет 1:2 заслуживает похвалы. Хорошо, что у нас нескоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали все. Можно восстановиться.
Матч, открывающий 4-й тур, "Урал" - "Спартак" завершился волевой победой екатеринбургского клуба со счетом 3:2. Уральцы открыли счет на 3-й добавленной к первому тайму минуте усилиями хорватского полузащитника Даниэля Мишкича. После перерыва москвичи отыгрались и вышли вперед благодаря точным ударам новичка "красно-белых" Тео Бонгонда и форварда Александра Соболева. Однако подопечные Виктора Ганчаренко сравняли счет на 89-й минуте матча, а на 4-й компенсированной минуте вырвали победу. Автором победного мяча стал ветеран "Урала" хавбек Эрик Бикфалви.
Источник: "Матч ТВ"
Гончаренко - о победе над "Спартаком": сложно придумать более эмоциональный матч. Мы отдали всё
Главный тренер "Урала" Виктор Ганчаренко подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против "Спартака" (3:2).
Фото: ФК "Урал"