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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
15:00
Крылья СоветовНе начат
П1 2.05X 3.9П2 3.5
Оренбург
17:30
КраснодарНе начат
П1 2.95X 3.75П2 2.38
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.6

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
16:00
ШинникНе начат
П1 2.21X 3.25П2 3.4
Химки
17:00
РодинаНе начат
П1 2.2X 3.2П2 3.5
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.19X 3.25П2 3.45
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.97X 3.35П2 4.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
14:30
НоттингемНе начат
П1 1.21X 7.4П2 15
Шеффилд Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 3.45X 3.25П2 2.31
Брайтон
17:00
Лутон ТаунНе начат
П1 1.32X 5.8П2 9.6
Эвертон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.31X 3.35П2 3.35
Борнмут
17:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.7X 3.5П2 2.7
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.72X 4.1П2 4.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
18:00
ЖиронаНе начат
П1 1.72X 3.9П2 5.2
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.55X 3П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
18:00
РеймсНе начат
П1 1.83X 3.9П2 4.4
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.39X 5.4П2 8

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.4
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Помазун: "Урал" неплохо выглядел со "Спартаком", проявил характер

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Голкипер "Урала" Илья Помазун прокомментировал волевую победу своей команды над "Спартаком" в матче 4 тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Урал"
- Я бы сказал, что мы довольно неплохо выглядели, что в первом тайме, что во втором тайме. Создавали много моментов, много не забили. Пенальти не смогли реализовать, но проявили характер в матче со "Спартаком" и вырвали очень важную победу для турнирной таблицы, заработали очки. Для нашей психологии важная победа - мы понимаем, что можем так играть, - передает слова Помазуна "Чемпионат".

Матч 4 тура Российской премьер-лиги между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" завершился волевой победой "шмелей" со счетом 3:2. Подопечные главного тренера Виктора Гончаренко создали значительно больше опасных моментов, не реализовав несколько из них - в частности, не забив 11-метровый. На 90 минуте счет сравнял полузащитник Даниэль Мишкич, не забивший ранее пенальти; на 90+4 минуте победный гол "Урала" забил Эрик Бикфалви с передачи Гильерме Шеттине, который до этого попал в штангу из убойной позиции перед воротами.


Урал Спартак Помазун
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