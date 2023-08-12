- Я бы сказал, что мы довольно неплохо выглядели, что в первом тайме, что во втором тайме. Создавали много моментов, много не забили. Пенальти не смогли реализовать, но проявили характер в матче со "Спартаком" и вырвали очень важную победу для турнирной таблицы, заработали очки. Для нашей психологии важная победа - мы понимаем, что можем так играть, - передает слова Помазуна "Чемпионат".
Матч 4 тура Российской премьер-лиги между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" завершился волевой победой "шмелей" со счетом 3:2. Подопечные главного тренера Виктора Гончаренко создали значительно больше опасных моментов, не реализовав несколько из них - в частности, не забив 11-метровый. На 90 минуте счет сравнял полузащитник Даниэль Мишкич, не забивший ранее пенальти; на 90+4 минуте победный гол "Урала" забил Эрик Бикфалви с передачи Гильерме Шеттине, который до этого попал в штангу из убойной позиции перед воротами.
Помазун: "Урал" неплохо выглядел со "Спартаком", проявил характер
Голкипер "Урала" Илья Помазун прокомментировал волевую победу своей команды над "Спартаком" в матче 4 тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Урал"