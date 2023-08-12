- У Захи есть своя голова на плечах, он знает, стоит ли ему еще поиграть за "Динамо" или ехать развиваться и пробовать свои силы в Европе, - передает слова Овечкина Metaratings.ru.
Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" и "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна согласовали переход 20-летнего атакующего полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна. По информации источника, сумма трансферной компенсации составит 12 миллионов евро и возможные бонусы.
Овечкин - о возможном отъезде Захаряна в Европу: у Захи своя голова на плечах
Воспитанник "Динамо" и нападающий хоккейного "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал информацию о возможном трансфере хавбека Арсена Захаряна в европейский клуб.
Фото: РПЛ