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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.15X 3.4П2 3.65

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Родина2 тайм
П1 1.36X 4.1П2 11
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.4
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2X 3.5П2 3.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Брайтон
1 - 0 1 0
Лутон Таун2 тайм
П1 1.12X 8.6П2 36
Эвертон
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
П1 2.38X 2.46П2 4.7
Борнмут
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
П1 3.3X 2.46П2 3
Шеффилд Юнайтед
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
П1 5X 2.3П2 2.46
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.69X 4.2П2 5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.6X 2.95П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.36

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 2X 3.65П2 3.8
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.41X 5П2 8.2

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.6
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Гладилин - о нападающем "Спартака": Бонгонда попал в команду другого уровня, ставящую высокие задачи. Ему нужно время

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Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказался об игре новичка красно-белых конголезского нападающего Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"
- Ему нужно прибавлять в стабильности, его меняют не так просто. Эпизодами он играет очень ярко, а на протяжении матча бывают большие паузы в игре. Это, наверное, поправимо - играть он умеет, но это его проблема. Дело не в том, что он перегорает. Просто ему нужно время. Он попал в команду другого уровня, ставящую высокие задачи. В "Кадисе" таких задач не было, и ему хватало мастерства. Здесь же он должен относиться к себе более профессионально и выжимать всё из себя. Конкуренция большая, и нужно быть более мобильным, но это дело времени, уже сейчас он приносит пользу, - передает слова Гладилина Metaratings.ru.

27-летний вингер сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда перешел в московский "Спартак" из испанского "Кадиса" в июле 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. В 6 сыгранных матчах за красно-белых во всех турнирах Бонгонда забил 4 гола и выполнил 1 результативный пас. В матче 4 тура РПЛ "Урал" - "Спартак" (3:2) нападающий вышел в стартовом составе московского клуба и на 53 минуте забил гол, замкнув головой подачу Квинси Промеса и установив счет 1:1. На 74 минуте встречи Бонгонда был заменен.

В прошедшем сезоне на счету футболиста 32 матча за "Кадис" во всех турнирах, 4 забитых гола и 3 результативных паса.


Спартак Бонгонда Гладилин
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