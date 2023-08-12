- Ему нужно прибавлять в стабильности, его меняют не так просто. Эпизодами он играет очень ярко, а на протяжении матча бывают большие паузы в игре. Это, наверное, поправимо - играть он умеет, но это его проблема. Дело не в том, что он перегорает. Просто ему нужно время. Он попал в команду другого уровня, ставящую высокие задачи. В "Кадисе" таких задач не было, и ему хватало мастерства. Здесь же он должен относиться к себе более профессионально и выжимать всё из себя. Конкуренция большая, и нужно быть более мобильным, но это дело времени, уже сейчас он приносит пользу, - передает слова Гладилина Metaratings.ru.
27-летний вингер сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда перешел в московский "Спартак" из испанского "Кадиса" в июле 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. В 6 сыгранных матчах за красно-белых во всех турнирах Бонгонда забил 4 гола и выполнил 1 результативный пас. В матче 4 тура РПЛ "Урал" - "Спартак" (3:2) нападающий вышел в стартовом составе московского клуба и на 53 минуте забил гол, замкнув головой подачу Квинси Промеса и установив счет 1:1. На 74 минуте встречи Бонгонда был заменен.
В прошедшем сезоне на счету футболиста 32 матча за "Кадис" во всех турнирах, 4 забитых гола и 3 результативных паса.
Гладилин - о нападающем "Спартака": Бонгонда попал в команду другого уровня, ставящую высокие задачи. Ему нужно время
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказался об игре новичка красно-белых конголезского нападающего Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"