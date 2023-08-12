- Я совсем не удивлен таким результатом. Красно-белые очень уязвимы, и все уже давно знают их слабые места. Да, они классно играют в атаке, но с обороной конкретные проблемы. "Урал" в этом сезоне ни разу не проиграл, поэтому победы "Спартака" ожидать не стоило. Сейчас сразу несколько команд будут бороться за лидерство в РПЛ. "Зенит" пока дает всем эту возможность. Думаю, что "Спартак", конечно же, может претендовать на золото, но им будет крайне тяжело с такой обороной, - передает слова Граната "Чемпионат".
Встреча 4 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Спартак" завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:2. "Шмели" забили два решающих гола на 90-й и 90+4 минуте, при этом последний из них стал следствием ошибки центрального защитника красно-белых Руслана Литвинова.
"Урал" с 10 очками вышел на промежуточное первое место турнирной таблицы по ходу 4 тура, лидировавший до начала тура "Спартак", у которого осталось 9 очков, опустился на третью позицию.
Гранат: совсем не удивлен победе "Урала" над "Спартаком". Тяжело претендовать на золото с такой обороной
Экс-защитник "Спартака" Владимир Гранат прокомментировал поражение красно-белых от "Урала" в выездном матче 4 тура РПЛ (2:3).
Фото: РПЛ