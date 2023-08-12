– Чтобы прогрессировать, надо играть с лучшими в сильных лигах. Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один. Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян близок к переходу в "Реал Сосьедад". По слухам, испанский клуб заплатит за российского игрока 13 миллионов евро и подпишет с ним 5-летнее соглашение.
20-летний Арсен Захарян, имеющий действующий контракт с московским "Динамо" до июня 2024 года, является воспитанником бело-голубых. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Салихова: если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что полузащитник "Динамо" Арсен Захарян может перейти в "Реал Сосьедад".
Фото: "Чемпионат"