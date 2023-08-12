Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.15X 3.4П2 3.65

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Родина2 тайм
П1 1.33X 4.3П2 12
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.4
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2X 3.5П2 3.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Брайтон
1 - 0 1 0
Лутон Таун2 тайм
П1 1.11X 9П2 38
Эвертон
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
П1 2.4X 2.42П2 4.8
Борнмут
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
Шеффилд Юнайтед
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.69X 4.2П2 5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.6X 2.95П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.36

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 1.99X 3.65П2 3.75
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.41X 5П2 8.2

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.6
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Салихова: если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что полузащитник "Динамо" Арсен Захарян может перейти в "Реал Сосьедад".
Фото: "Чемпионат"
– Чтобы прогрессировать, надо играть с лучшими в сильных лигах. Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один. Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян близок к переходу в "Реал Сосьедад". По слухам, испанский клуб заплатит за российского игрока 13 миллионов евро и подпишет с ним 5-летнее соглашение.

20-летний Арсен Захарян, имеющий действующий контракт с московским "Динамо" до июня 2024 года, является воспитанником бело-голубых. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"


Салихова Динамо Захарян Российские трансферы Реал Сосьедад
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится