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Артем Дзюба – журналисту: ты доиграешься, я тебе телефон в одно место засуну

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Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба резко отреагировал на вопрос журналиста о ставке Игоря Шалимова на его голы в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
— Не обидно было слышать от Шалимова слова, что я не забью не больше двух? Слушай, ты доиграешься, я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь…

Ранее известный российский специалист Игорь Шалимов в шоу "Это футбол, брат!" сделал ставку на голы нападающего Артема Дзюбы в текущем сезоне РПЛ. Бывший главный тренер "Урала" изъявил готовность поставить 10 тысяч рублей на то, что 34-летний форвард "железнодорожников" на забьет больше двух мячей до конца чемпионата страны.

В нынешнем сезоне РПЛ Артем Дзюба принял участие в трех матчах и забил один гол. Сегодня московский "Локомотив" сыграл против самарских "Крыльев Советов" (1:1) в рамках четвертого тура чемпионата России. Дзюба пропустил встречу из-за травмы.

Источник: "РБ Спорт"


Дзюба Локомотив Шалимов Крылья Советов
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