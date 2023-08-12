— Не обидно было слышать от Шалимова слова, что я не забью не больше двух? Слушай, ты доиграешься, я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь…
Ранее известный российский специалист Игорь Шалимов в шоу "Это футбол, брат!" сделал ставку на голы нападающего Артема Дзюбы в текущем сезоне РПЛ. Бывший главный тренер "Урала" изъявил готовность поставить 10 тысяч рублей на то, что 34-летний форвард "железнодорожников" на забьет больше двух мячей до конца чемпионата страны.
В нынешнем сезоне РПЛ Артем Дзюба принял участие в трех матчах и забил один гол. Сегодня московский "Локомотив" сыграл против самарских "Крыльев Советов" (1:1) в рамках четвертого тура чемпионата России. Дзюба пропустил встречу из-за травмы.
Источник: "РБ Спорт"
Артем Дзюба – журналисту: ты доиграешься, я тебе телефон в одно место засуну
Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба резко отреагировал на вопрос журналиста о ставке Игоря Шалимова на его голы в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"