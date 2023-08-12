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Нагорных – о словах Дзюбы в адрес журналиста: с Артемом мы поговорим, но и прессе надо вести себя корректно

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Глава совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал конфликт форварда Артема Дзюбы с журналистом после игры 4-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: "Чемпионат"
– Артем сегодня не был заявлен, здесь присутствовал не как игрок. Он не должен был общаться со СМИ. С Дзюбой мы поговорим о тех комментариях, которые он давал, но и журналистам надо вести себя корректно, если человек, который шел с семьей, не хочет общаться. Не было угрозы физической расправы. Возможны ли санкции? Не думаю, что это предмет для санкций. Он не был заявлен на игру. Здесь присутствовал элемент преследования.

Напомним, сегодня, 12 августа 2023 года, московский "Локомотив" дома сыграл против самарских "Крыльев Советов" в четвертом туре Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1. Нападающий хозяев Артем Дзюба пропускал эту игру из-за повреждения. При этом он появился на "РЖД Арене" и поддерживал свою команду. После встречи Дзюба на парковке пересекся с журналистом. Работник СМИ спросил у Артема о ставке российского специалиста Игоря Шалимова на количество его голов в текущем розыгрыше РПЛ. Реакция форварда оказалась достаточно резкой. Футболист попросил журналиста, чтобы он не подходил к нему, а также пообещал, что в следующий раз "засунет ему телефон в одно место".

Источник: Sport24


Нагорных Локомотив Дзюба Крылья Советов
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