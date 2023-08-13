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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
15:00
БалтикаНе начат
П1 1.76X 4.1П2 4.6
Зенит
17:30
ФакелНе начат
П1 1.42X 5П2 8
ЦСКА
20:00
СочиНе начат
П1 1.62X 4.3П2 6.2

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
10:00
АкронНе начат
Енисей
14:00
НефтехимикНе начат
П1 2.45X 3.3П2 2.95
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат
П1 2.43X 3.3П2 2.95
Волгарь
18:00
Динамо МхНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.7X 3.65П2 2.6
Челси
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.85X 3.75П2 2.42

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
18:00
ОсасунаНе начат
П1 2.15X 3.3П2 3.85
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.91X 3.8П2 4.1
Хетафе
22:30
БарселонаНе начат
П1 6.8X 4.1П2 1.56

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
14:00
ЛансНе начат
П1 3.95X 3.55П2 2.03
Монпелье
16:00
ГаврНе начат
П1 2X 3.5П2 4.1
Клермон
16:00
МонакоНе начат
П1 3.35X 3.6П2 2.2
Нант
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.7X 3.45П2 2.7
Ренн
18:05
МецНе начат
П1 1.48X 4.8П2 7
Страсбур
21:45
ЛионНе начат
П1 2.6X 3.65П2 2.7
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Тихонов: ЦСКА взял себя в руки, "Сочи" стабильно проигрывает всем, кто чувствует уверенность в ногах

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Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов дал прогноз на матч 4 тура РПЛ ЦСКА - "Сочи".
Фото: ПФК ЦСКА
- "Армейцы" потерпели поражение в Кубке от "Факела" - подвела реализация, но в чемпионате после осечки в первом туре с "Уралом" взяли себя в руки и уверенно наколотили "Локо" четыре мяча. Тогда как "Сочи" стабильно проигрывает всем, кто чувствует уверенность в ногах. Что закономерно выльется в доминирование ЦСКА на своем поле, - цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Московский ЦСКА в текущей турнирной таблице по ходу 4 турам Российской премьер-лиги находится на шестой строчке, набрав 6 очков в 3 матчах. После стартового поражения от "Урала" (1:2) красно-синие победили "Ахмат" (3:2) и "Локомотив" (4:1). В последнем матче Кубка России подопечные Владимира Федотова уступили на своем поле воронежскому "Факелу" (0:2).

"Сочи" с 3 очками в 3 матчах находится на 11 месте. После стартовой победы над "Балтикой" (2:0) черноморцы уступили "Краснодару" (0:2) и "Ахмату" (1:2). В последнем матче Кубка России команда Дмитрия Хохлова также потерпела поражение - 0:2 от "Оренбурга" на выезде.


ЦСКА Сочи Тихонов
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