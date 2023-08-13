- "Армейцы" потерпели поражение в Кубке от "Факела" - подвела реализация, но в чемпионате после осечки в первом туре с "Уралом" взяли себя в руки и уверенно наколотили "Локо" четыре мяча. Тогда как "Сочи" стабильно проигрывает всем, кто чувствует уверенность в ногах. Что закономерно выльется в доминирование ЦСКА на своем поле, - цитирует Тихонова Metaratings.ru.
Московский ЦСКА в текущей турнирной таблице по ходу 4 турам Российской премьер-лиги находится на шестой строчке, набрав 6 очков в 3 матчах. После стартового поражения от "Урала" (1:2) красно-синие победили "Ахмат" (3:2) и "Локомотив" (4:1). В последнем матче Кубка России подопечные Владимира Федотова уступили на своем поле воронежскому "Факелу" (0:2).
"Сочи" с 3 очками в 3 матчах находится на 11 месте. После стартовой победы над "Балтикой" (2:0) черноморцы уступили "Краснодару" (0:2) и "Ахмату" (1:2). В последнем матче Кубка России команда Дмитрия Хохлова также потерпела поражение - 0:2 от "Оренбурга" на выезде.
Тихонов: ЦСКА взял себя в руки, "Сочи" стабильно проигрывает всем, кто чувствует уверенность в ногах
Фото: ПФК ЦСКА