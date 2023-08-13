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ТюменьНе начат
П1 2.43X 3.3П2 2.95
Волгарь
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Нант
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МецНе начат
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Гришин: жду победы ЦСКА над "Сочи", чтобы они включились в борьбу за чемпионство

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Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин дал прогноз на домашнюю игру красно-синих против "Сочи" в рамках 4 тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Я думаю, что у "армейцев" получится сегодня обыграть "Сочи", потому что у южан не очень хорошо построена игра. Они не так начали сезон, как хотелось бы их болельщикам. Но это не наши проблемы. Плюс игра будет домашняя, у ЦСКА будет преимущество в виде своих болельщиков. Для меня "армейцы" в этом матче фавориты. Хотелось бы, чтобы сегодня было много голов, это лучше для зрителей. Да и для меня лучше победить со счетом 3:2, чем 1:0. Будем ждать победы ЦСКА для того, чтобы они включились в борьбу за чемпионство, - передает слова Гришина Metaratings.ru.

13 августа ЦСКА и "Сочи" встретятся между собой на столичной "ВЭБ Арене" в рамках 4 тура Российской премьер-лиги, игра начнется в 20:00 по московскому времени. Красно-синие с 6 очками в 3 матчах занимают шестое место в промежуточной турнирной таблице и в случае победы имеют шансы подняться в тройку лидеров чемпионата по итогам 4 тура. Черноморский клуб набрал 3 очка в 3 матчах и находится в таблице национального первенства на 11-й позиции. В состоявшихся 9 августа матчах группового этапа Кубка России ЦСКА со счетом 0:2 уступил на своем поле воронежскому "Факелу", "Сочи" с таким же счетом проиграл в гостях "Оренбургу".


ЦСКА Сочи Гришин
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