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Чалов: учитывая ситуацию вокруг, переход Захаряна в "Реал Сосьедад" будет глотком воздуха для молодых ребят

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Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал переход хавбека московского "Динамо" Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад".
Фото: Getty Images
- Очень рад за Захаряна. "Реал Сосьедад" играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант. Дай бог, чтобы все получилось. С учетом ситуации вокруг - этот переход будет глотком воздуха для молодых ребят.

Напомним, генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров подтвердил ранее, что московский клуб договорился с испанским "Реал Сосьедад" о переходе российского атакующего полузащитника Арсена Захаряна.

В этом сезоне 20-летний воспитанник "Динамо" провел за столичную команду 5 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и отдал один голевой ассист.

Источник: "Чемпионат"


Чалов Захарян Динамо Реал Сосьедад
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