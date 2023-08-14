- Очень рад за Захаряна. "Реал Сосьедад" играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант. Дай бог, чтобы все получилось. С учетом ситуации вокруг - этот переход будет глотком воздуха для молодых ребят.
Напомним, генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров подтвердил ранее, что московский клуб договорился с испанским "Реал Сосьедад" о переходе российского атакующего полузащитника Арсена Захаряна.
В этом сезоне 20-летний воспитанник "Динамо" провел за столичную команду 5 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и отдал один голевой ассист.
Источник: "Чемпионат"
Чалов: учитывая ситуацию вокруг, переход Захаряна в "Реал Сосьедад" будет глотком воздуха для молодых ребят
Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал переход хавбека московского "Динамо" Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад".
Фото: Getty Images