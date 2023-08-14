Как сообщает источник, 15 августа полузащитник "Динамо" Арсен Захарян пройдет медицинский осмотр для перехода в "Реал Сосьедад". Ранее руководство бело-голубых заявило о том, что 13 августа российский футболист уже вылетает в Испанию. При этом отмечалось, что условия его трансфера в стан сан-себастьянцев согласованы.
20-летний Арсен Захарян – воспитанник московского "Динамо". В нынешнем сезоне он успел принять участие в пяти матчах бело-голубых во всех турнирах. Российский хавбек забил два гола, а также сделал одну результативную передачу.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": полузащитник "Динамо" Захарян завтра пройдет медосмотр для трансфера в "Реал Сосьедад"
Стало известно, когда полузащитник сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян пройдет медицинский осмотр для перехода в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"