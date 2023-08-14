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Metaratings: Сперцян сменит агентство, если этим летом не покинет "Краснодар"

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Полузащитник сборной Армении и "Краснодара" Эдуард Сперцян может прекратить сотрудничество с агентством CAA Stellar.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает источник, игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян может завершить сотрудничество с организацией CAA Stellar, которая представляет его интересы. Это произойдет, если полузащитник не сменит клубную прописку этим летом. Ранее агентство пообещало армянину, что в текущее трансферное окно он перейдет в европейский клуб.

23-летний Эдуард Сперцян – воспитанник "Краснодара". Текущий трудовой договор между хавбеком и "быками" истекает летом 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского футболиста в 12 миллионов евро. По слухам, в его трансфере заинтересован амстердамский "Аякс".

Источник: Metaratings


Краснодар Сперцян
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