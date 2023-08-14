Как сообщает источник, игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян может завершить сотрудничество с организацией CAA Stellar, которая представляет его интересы. Это произойдет, если полузащитник не сменит клубную прописку этим летом. Ранее агентство пообещало армянину, что в текущее трансферное окно он перейдет в европейский клуб.
23-летний Эдуард Сперцян – воспитанник "Краснодара". Текущий трудовой договор между хавбеком и "быками" истекает летом 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского футболиста в 12 миллионов евро. По слухам, в его трансфере заинтересован амстердамский "Аякс".
Источник: Metaratings
Metaratings: Сперцян сменит агентство, если этим летом не покинет "Краснодар"
Полузащитник сборной Армении и "Краснодара" Эдуард Сперцян может прекратить сотрудничество с агентством CAA Stellar.
Фото: ФК "Краснодар"