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Егорычев: верю ли я в чемпионство "Урала"? Это слишком громкие слова

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Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев не стал отвечать на вопрос о возможном чемпионстве его команды.
Фото: ФК "Урал"
"Верю ли я в чемпионство "Урала"? Это слишком громкие слова", — сказал Егорычев.

Клуб из Екатеринбурга в четырёх матчах чемпионата России набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице второе место. На первом месте располагается "Краснодар" (12 очков). В следующем туре "Урал" сыграет в гостях с "Балтикой".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Егорычев Урал
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