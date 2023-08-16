"Мой выход в матче с "Зенитом" на 76-й минуте? Это был очень большой опыт, потому что "Зенит" — крайне сильная команда. Сложно было выходить, влиться в такую игру. Но мы выдержали это. Забили победный гол, выиграли — это самое главное", — сказал Бессмертный.
19-летний Бессмертный — воспитанник ЦСКА. В "Динамо" футболист оказался в 2018 году. В нынешнем сезоне за основную команду бело-голубых в четырёх матчах он забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на три сезона. "Динамо" в нынешнем сезоне РПЛ в четырёх матчах набрало семь очков и занимает в турнирной таблице шестое место.
Источник: "Известия".
Бессмертный — об игре с "Зенитом": это большой опыт, сложно было влиться в игру
Защитник "Динамо" Станислав Бессмертный вспомнил, как сыграл с "Зенитом" (3:2) в третьем туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"