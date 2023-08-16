"Понятно, ему будет тяжело, потому что менталитет и язык другие. Ему надо перестраиваться с нашего чемпионата на испанский. Пойдет ли у него — 50 на 50, в футболе много нюансов", — сказал Павлюченко.
41-летний Павлюченко в бытность игрока с 2008 по 2012 год выступал за английский "Тоттенхэм". В 113 матчах за "шпор" он забил 42 гола и отдал 10 результативных передач.
20-летний Захарян, по сообщениям обеих сторон, практически перешёл в "Реал Сосьедад". Футболисту осталось пройти медосмотр и подписать контракт.
Источник: "РБ Спорт".
Павлюченко — о Захаряне в "Реале Сосьедад": шансы заиграть — 50 на 50
Бывший российский нападающий Роман Павлюченко оценил перспективы полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в испанском клубе "Реал Сосьедад".
Фото: Scott Heavey/Getty Images