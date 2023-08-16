"Из "Акрона" я никуда уходить не собираюсь. Здесь интересный проект, работают хорошие люди, у нас отличный коллектив и есть возможность для реализации", — сказал Калешин.
Специалист признался, что не получал звонков от представителей "Ахмата" и узнал об увольнении Сергея Ташуева из слов журналиста. Калешин возглавил "Акрон" в сентябре 2022 года и сейчас идёт с ним на первом месте в турнирной таблице Первой лиги. Согласно данным Transfermarkt, контракт Калешина с тольяттинским клубом рассчитан ещё на три года.
Источник: Metaratings.
Калешин: интерес "Ахмата"? Из "Акрона" никуда уходить не собираюсь
Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин не собирается покидать команду. Сообщалось, что им интересуется "Ахмат".
Фото: ФК "Акрон"