"Не прям переписываемся, но в принципе хорошо общаемся. При встрече все нормально", — сказал Чалов.
25-летний Чалов играл за швейцарскую команду с февраля по июнь 2022 года. В 16 матчах за "Базель" он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Чалов: общаемся с защитником "Спартака" Таварешем. При встрече все нормально
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что общается с защитником "Спартака" Томашем Таварешем. Футболисты вместе играли за "Базель".
Фото: ПФК ЦСКА