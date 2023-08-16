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Чалов: общаемся с защитником "Спартака" Таварешем. При встрече все нормально

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что общается с защитником "Спартака" Томашем Таварешем. Футболисты вместе играли за "Базель".
Фото: ПФК ЦСКА
"Не прям переписываемся, но в принципе хорошо общаемся. При встрече все нормально", — сказал Чалов.

25-летний Чалов играл за швейцарскую команду с февраля по июнь 2022 года. В 16 матчах за "Базель" он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Чалов Тавареш Базель ЦСКА Спартак
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