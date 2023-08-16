Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Клотет — о "Торпедо" в РПЛ: нельзя гарантировать моментальное повышение в классе — в футболе так не работает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет заявил, что не может гарантировать выход московской команды в РПЛ в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Торпедо"
"Не так просто сходу вернуться. Нужно перестроить команду и менталитет игроков. В любом случае наша цель сейчас — побеждать в каждом матче. Строим команду, с которой счастливы, но нельзя гарантировать моментальное повышение в классе — в футболе так не работает", — сказал Клотет.

46-летний Клотет возглавил московскую команду по ходу прошлого сезона Российской Премьер-Лиги, но не сумел сохранить команду в высшем дивизионе страны. Сейчас автозаводцы играют в Первой лиге, где в пяти матчах набрали восемь очков и занимают в турнирной таблице восьмое место. В следующем матче "Торпедо" сыграет дома с нижнекамским "Нефтехимиком".

Источник: Sport24.


Клотет Торпедо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится