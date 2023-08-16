"Понимал, что могут уволить, но думал, что могли бы еще подождать. В конце концов, у тех же Евсеева и Ярошика дела еще хуже, но они продолжают работать", — сказал Бубнов.
Сергей Ташуев начал работать в "Ахмате" в сентябре 2022 года после увольнения Андрея Талалаева. В первый же сезон Ташуева удалось с грозненской командой занять пятое место в Российской Премьер-Лиги. Однако новый сезон сложился не так удачно: "Ахмат" в четырёх матчах набрал три очка и занимает третье место. Сейчас команда находится в поисках нового главного тренера.
Источник: Sportbox.
Бубнов — об увольнении Ташуева: у тех же Евсеева и Ярошика дела еще хуже, но они продолжают работать
Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на решение "Ахмата" уволить главного тренера Сергея Ташуева.
Фото: Sportbox