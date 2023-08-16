Слуцкий, выступая на одной из программ, назвал журналиста "19-летним дебилом". Бывший наставник ЦСКА и "Рубина" считает, что корреспондент специально пытался вывести Дзюбу из себя, чтобы получить рейтинги и просмотры.
"О корреспондент, молодой парень. Ну какой он дебил? Во-первых, дебил – это болезнь. Я бы на месте этого человека подал бы в суд и спросил: "Где я дебил, что я делал такого?". Они специально повышают свой рейтинг, чтобы к ним подходили, чтобы у них спрашивали, а потом они начинают всех посылать и оскорблять", — сказал Созин.
Отметим, что Артём Дзюба, не желавший отвечать на вопросы журналиста, пообещал ему в следующий раз "засунуть телефон в одно место". Нападающий, восстанавливающийся после травмы, пропускал матч с "Крыльями Советов" (1:1). Дата возвращения спортсмена, чей контракт с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона, не сообщается.
Источник: Metaratings.
Cозин: на месте журналиста я бы подал в суд на Слуцкого. Они хотят, чтобы к ним подходили, а потом оскорбляют
Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на слова своего коллеги Леонида Слуцкого в адрес журналиста, у которого случился конфликт с форвардом "Локомотива" Артёмом Дзюбой.
Фото: "Чемпионат"