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Экс-судья Федотов: "Зенит" имеет право обращаться в ЭСК, они платят за это

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Бывший российский судья Игорь Федотов отреагировал на подачу "Зенитом" обращения в ЭСК РФС по итогам матча с "Факелом" (2:0) в 4-м туре РПЛ.
Фото: РФС
"Команда имеет право обращаться. Они платят за это деньги и хотят узнать. Понятно, что обращение в ЭСК, когда ты выиграл, выглядит нелогично. Но с другой, они же должны понимать, за что будет наказание, а за что нет?" — сказал Федотов.

Ранее появилась информация, что "Зенит" впервые за долгое время обратился в ЭСК, даже с учётом победы над "Факелом" в 4-м туре чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга хочет разобраться в двух эпизодах — в неназначенном пенальти в ворота воронежской команды, а также неудалении одного из футболистов соперника.

Источник: Metaratings.


Федотов Зенит ЭСК
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