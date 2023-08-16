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"Динамо" – о трансфере Захаряна в "Реал Сосьедад": развитие ситуации зависит от действий других сторон

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Пресс-служба московского "Динамо" отреагировала на слухи о том, что трансфер полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад" под угрозой срыва.
Фото: ФК "Динамо"
– Отметим, что условия трансфера между "Динамо" и испанским "Реалом Сосьедад" полностью согласованы. Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон.

Ранее стало известно о том, что полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян, который должен был отправиться в Испанию проходить медицинский осмотр для трансфера в "Реал Сосьедад", вернулся к тренировкам с бело-голубыми. По сведениям издания Metaratings, сейчас переход российского футболиста в стан сан-себастьянцев находится под угрозой срыва. Отмечается, что представители Арсена и руководители столичных не могут договориться по поводу комиссионных за трансфер игрока.

20-летний Захарян и московское "Динамо" имеют трудовой договор, рассчитанный до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего хавбека сборной России в 15 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"


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