— Каким был молодой Кокорин? Гений. Просто гений. Всегда восхищала его игра. Это супер одаренный, классный, потрясающий футболист. Таких талантов мало. При этом Кокорин мог играть во все виды спорта. Его тело создано для этого, – цитирует Фролова Sport24.
32-летний Александр Кокорин является футболистом итальянской "Фиорентины". Его текущее соглашение с "фиалками" истекает в июне 2024 года. Путь в большом футболе российский форвард начинал в стане московского "Динамо". За бело-голубых он выступал с 2008 по 2013 год, а также с 2013 по 2016 год. За сборную России Кокорин сыграл в общей сложности в 48 матчах. Ему удалось записать на свой счет 12 забитых мячей.
Вратарь "Крыльев Советов" Фролов – о молодом Кокорине: гений. Просто гений
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов высказался о форварде итальянской "Фиорентины" Александре Кокорине, с которым он выступал за московское "Динамо".
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