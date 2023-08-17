– У меня сил полно и духа полно. Вижу, что могу показывать хороший качественный футбол. Многим молодым игрокам сейчас важно попасть в медиапространство – и все. Сейчас люди зачастую знают футбольных блогеров, которые делают челленджи, а профессиональных спортсменов не знают. Интересное время сейчас. В любом случае Медиалига – прикольная штука! – приводит слова Сапеты "Евро-Футбол.Ру".
28 июня Александру Сапете исполнилось 34 года. На протяжении 16 лет профессиональной карьеры уроженец Саратовской области выступал за московское "Динамо", "Ростов", "Урал", "Сатурн", "Кубань" и "Нижний Новгород". В прошлом сезоне центральный полузащитник провел 9 матчей в составе ульяновской "Волги", которую покинул в феврале 2023 года.
Сапета: сейчас люди зачастую знают футбольных блогеров, а профессиональных спортсменов не знают
Экс-полузащитник московского "Динамо" Александр Сапета, играющий в медиакоманде "ФК 10", поделился своим отношением к Медиалиге.
Фото: ФК "Динамо"