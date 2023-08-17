Полузащитник "Сочи" Крамарич: хотел бы перейти в "Зенит". Это самый большой клуб в России

Атакующий полузащитник "Сочи" Мартин Крамарич заявил о том, что в будущем он хотел бы оказаться в петербургском "Зените".

Фото: социальные сети Крамарича





25-летний Крамарич стал футболистом "Сочи" в июле текущего года. Он пришел в российскую команду в статусе свободного агента. Действующий контракт между южанами и Мартином рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего полузащитника в 500 тысяч евро.



В нынешнем сезоне Крамарич принял участие в двух матчах "Сочи". Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч. — Мог бы себя представить в "Спартаке", "Зените" или ЦСКА ? Конечно. Мне надо немного адаптироваться, и в будущем это станет возможным. Где больше всего хотел бы играть? В "Зените". Это самый большой клуб в России, — передает слова Крамарича Sport24 25-летний Крамарич стал футболистом "Сочи" в июле текущего года. Он пришел в российскую команду в статусе свободного агента. Действующий контракт между южанами и Мартином рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего полузащитника в 500 тысяч евро.В нынешнем сезоне Крамарич принял участие в двух матчах "Сочи". Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч.