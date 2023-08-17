Экс-тренер "Ахмата" Ташуев: что отдыхать? Делайте предложения, господа

Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев заявил о том, что он открыт в новым предложениям после ухода из чеченской команды.

Фото: ФК "Ахмат"





Ранее стало известно о том, что Сергей Ташуев покинул должность главного тренера грозненского "Ахмата". Чеченский клуб российский специалист возглавлял с сентября 2022 года. В этом сезоне во главе грозненского коллектива Ташуев провел четыре матча. При нем команда сумела выиграть лишь один поединок



После ухода 64-летнего Сергея Ташуева исполнять обязанности наставника грозненского "Ахмата" будет Иса Байтиев. Под его руководством 20 августа чеченский клуб сыграет дома с "Оренбургом".



Источник: — Вам отдых не нужен. Что отдыхать? Только начали сезон. Я такой человек, что не могу долго без работы. Энергии и желания полно. Знаний тем более. В разные годы очень много читал лекций тренерам. Готовы опуститься в Первую лигу? Есть очень простое выражение: делайте предложения, господа.Ранее стало известно о том, что Сергей Ташуев покинул должность главного тренера грозненского "Ахмата". Чеченский клуб российский специалист возглавлял с сентября 2022 года. В этом сезоне во главе грозненского коллектива Ташуев провел четыре матча. При нем команда сумела выиграть лишь один поединокПосле ухода 64-летнего Сергея Ташуева исполнять обязанности наставника грозненского "Ахмата" будет Иса Байтиев. Под его руководством 20 августа чеченский клуб сыграет дома с "Оренбургом".Источник: "РБ Спорт"