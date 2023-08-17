– После первых четырех туров есть ощущение, что в чемпионате все стало плотнее. Нет такого, что "Зенит" – однозначный фаворит. Голы только с пенальти? Мне в каждой игре хочется забивать. Если не забиваю, то внутри чувство недосказанности. Но я рад за ребят, что они забивают важные голы, – цитирует Чалова "Чемпионат".
25-летний нападающий "армейцев" с 4 забитыми мячами возглавляет текущую гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Примечательно, все 4 гола Чалов записал на свой счет с пенальти. В выездной игре с "Ахматом" (3:2) москвич оформил хет-трик с 11-метровой отметки. В недавнем интервью Федор признался, что не обижается на прозвище "Пеналду", которое ему в шутку дали болельщики в связи с отсутствием голов с игры.
После 4 туров РПЛ ЦСКА замыкает тройку сильнейших клубов, имея на счету 9 очков и на 2 очка опережая действующего чемпиона "Зенит". Благодаря выигрышу у "Сочи" в предыдущей встрече со счетом 3:1 команда Владимира Федотова продлила свою победную серию в чемпионате России до 3 матчей. В субботу, 19 августа, ЦСКА в гостях сыграет с "Динамо" в столичном дерби в рамках 5-го тура Премьер-Лиги. Стартовый свисток сочинца Павла Кукуяна прозвучит в 15:00 по мск.
Чалов: в РПЛ все стало плотнее. Нет такого, что "Зенит" – однозначный фаворит
Форвард ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос, почему в новом сезоне пока поражает ворота соперников только с 11-метровой отметки.
Фото: ПФК ЦСКА