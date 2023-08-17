– Сказывается, что Вендел пропустил предсезонную подготовку, но он быстро набирает форму. Он точно не будет лишним на поле. Интерес европейских клубов по-прежнему есть, но финальное слово за "Зенитом". Мы уважаем клуб и примем любое его решение, — передает слова Рибейро Metaratings.
В текущее трансферное окно полузащитник петербургского "Зенита" Вендел хотел сменить клубную прописку, о чем публично заявлял главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Однако к старту сезона бразилец так и не нашел себе новую команду. Сейчас он находится в расположение коллектива с берегов Невы.
25-летний Вендел и петербургский "Зенит" имеют трудовой договор до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока в 24 миллиона евро.
Агент Вендела: интерес европейских клубов по-прежнему есть, но финальное слово за "Зенитом"
Тьяго Рибейро, агент полузащитника петербургского "Зенита" Вендела, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"