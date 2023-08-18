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Ковач: думаю, "Спартак" должен крупно обыгрывать "Зенит"

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Экс-защитник "Спартака" Радослав Ковач дал прогноз на предстоящий матч красно-белых с "Зенитом" в рамках 5 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Я видел, что "Спартак" хорошо начал сезон и идет в лидерах чемпионата, а у "Зенита" есть проблемы. Думаю, "Спартак" должен крупно обыгрывать "Зенит". По крайней мере, мне бы этого хотелось, - передает слова Ковача Metaratings.ru.

Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" встретятся между собой на столичной "Открытие Банк Арене" в рамках 5 тура Российской премьер-лиги. По итогам трех стартовых туров красно-белые возглавляли турнирную таблицу, но в 4 туре потерпели выездное поражение от "Урала" (2:3) и откатились на четвертую позицию при 9 набранных очках. "Зенит" с 7 очками находится на седьмом месте.


Спартак Зенит Ковач
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