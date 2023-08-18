– Будет ли Станислав Черчесов помогать Ромащенко? Главный тренер у нас — Мирослав Ромащенко. Никаких дополнительных должностей у Станислава Саламовича Черчесова не будет. Мирослав Ромащенко будет на скамейке уже на ближайшем матче, в ближайшее время прибудет и будет готовить команду.
15 августа стало известно о том, что Сергей Ташуев покинул должность главного тренера грозненского "Ахмата". Уже сегодня чеченская команда объявила имя нового наставника. Им оказался Мирослав Ромащенко. Отметим, что Ромащенко продолжительное время был ассистентом в тренерском штабе известного российского специалиста Станислава Черчесова. Вместе с ним он работал в стане грозненского клуба с 2011 по 2013 года. По слухам, этим летом Черчесову предлагали возглавить чеченскую команду, но тот отказался.
Свой следующий поединок грозненский "Ахмат" проведет 20 августа. В рамках пятого тура Российской Премьер-лиги коллектив Мирослава Ромащенко дома сыграет против "Оренбурга".
Источник: ТАСС
Гендиректор "Ахмата": будет ли Черчесов помогать Ромащенко? У Станислава Саламовича не будет дополнительных должностей
Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о том, будет ли Станислав Черчесов помогать Мирославу Ромащенко на посту главного тренера чеченской команды.
Фото: "Матч ТВ"