Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
19:30
Крылья СоветовНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.7

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
21:45
Шеффилд ЮнайтедНе начат
П1 2X 3.45П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
20:30
ВильярреалНе начат
П1 2.85X 3.2П2 2.7
Валенсия
22:30
Лас-ПальмасНе начат
П1 1.61X 4П2 6.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
21:30
БаварияНе начат
П1 8.2X 6.4П2 1.33

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мец
22:00
МарсельНе начат
П1 4.9X 4.1П2 1.72
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Гендиректор "Ахмата": будет ли Черчесов помогать Ромащенко? У Станислава Саламовича не будет дополнительных должностей

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о том, будет ли Станислав Черчесов помогать Мирославу Ромащенко на посту главного тренера чеченской команды.
Фото: "Матч ТВ"
– Будет ли Станислав Черчесов помогать Ромащенко? Главный тренер у нас — Мирослав Ромащенко. Никаких дополнительных должностей у Станислава Саламовича Черчесова не будет. Мирослав Ромащенко будет на скамейке уже на ближайшем матче, в ближайшее время прибудет и будет готовить команду.

15 августа стало известно о том, что Сергей Ташуев покинул должность главного тренера грозненского "Ахмата". Уже сегодня чеченская команда объявила имя нового наставника. Им оказался Мирослав Ромащенко. Отметим, что Ромащенко продолжительное время был ассистентом в тренерском штабе известного российского специалиста Станислава Черчесова. Вместе с ним он работал в стане грозненского клуба с 2011 по 2013 года. По слухам, этим летом Черчесову предлагали возглавить чеченскую команду, но тот отказался.

Свой следующий поединок грозненский "Ахмат" проведет 20 августа. В рамках пятого тура Российской Премьер-лиги коллектив Мирослава Ромащенко дома сыграет против "Оренбурга".

Источник: ТАСС


Ахмат Айдамиров Черчесов Ромащенко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится