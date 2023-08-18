Журналист Карпов: "Факел" ведет переговоры по трансферу нападающего "Пюника" Юричича

Нападающий армянского "Пюника" Лука Юричич может стать футболистом воронежского "Факела" в текущее трансферное окно.

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Как сообщает источник, "Факел" хочет подписать форварда "Пюника" Луку Юричича. Воронежцы уже ведут активные переговоры с армянским клубом. При этом российская команда не может согласовать условия личного контракта с боснийцем. Это может помешать трансферу.



26-летний Юричич является футболистом "Пюника" с лета 2022 года. Действующий контракт нападающего с клубом из Армении истекает через год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость боснийца в 350 тысяч евро.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова