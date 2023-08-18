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Журналист Карпов: "Факел" ведет переговоры по трансферу нападающего "Пюника" Юричича

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Нападающий армянского "Пюника" Лука Юричич может стать футболистом воронежского "Факела" в текущее трансферное окно.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Факел" хочет подписать форварда "Пюника" Луку Юричича. Воронежцы уже ведут активные переговоры с армянским клубом. При этом российская команда не может согласовать условия личного контракта с боснийцем. Это может помешать трансферу.

26-летний Юричич является футболистом "Пюника" с лета 2022 года. Действующий контракт нападающего с клубом из Армении истекает через год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость боснийца в 350 тысяч евро.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Факел Пюник Российские трансферы
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