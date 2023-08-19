— Вообще пофиг. Хотя мы с Соболевым много ржали на эту тему, кто из нас больше дельфин. И что выяснили? Выяснили, что он. Он намного картиннее падает, бесконтактно, – передает слова Комличенко Sport24.
В июне стало известно о том, что в 15 туре нового розыгрыша Российской Премьер-лиги "Спартак" сыграет против "Ростова". Пресс-служба красно-белых анонсировала встречу с южанами в образе противостояния двух дельфинов, сделав отсылку на противостояние нападающих Александра Соболева и Николая Комличенко. Отметим, что оба форварда качественно подставляются под фолы.
Матч 15 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Ростовом" состоится 12 ноября. Он пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена".
Комличенко: Соболев больше дельфин, чем я. Он намного картиннее падает
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко ответил на вопрос о том, как он отреагировал на то, что "Спартак" презентовал матч с южанами в этом сезоне с отсылкой на битву двух дельфинов.
Фото: "Чемпионат"