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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
15:00
ЦСКАНе начат
П1 2.85X 3.75П2 2.5
Балтика
17:30
УралНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.9
Краснодар
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 1.97X 4П2 3.75
Сочи
20:00
РостовНе начат
П1 2.45X 3.55П2 3.05

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
17:00
КубаньНе начат
П1 2.3X 3.35П2 3.15
Сокол
17:30
ХимкиНе начат
П1 3.35X 3.35П2 2.21
Волгарь
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.75
Ливерпуль
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.25X 7.2П2 11
Вулверхэмптон
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 3.85X 3.85П2 1.96
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.9X 3.85П2 2.4
Манчестер Сити
22:00
НьюкаслНе начат
П1 1.85X 4.1П2 4.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
18:00
СельтаНе начат
П1 1.75X 3.6П2 5.6
Альмерия
20:30
Реал МадридНе начат
П1 7.6X 5.4П2 1.41
Осасуна
22:30
АтлетикНе начат
П1 3.05X 3.15П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
19:30
НаполиНе начат
П1 8X 5.2П2 1.41
Эмполи
19:30
ВеронаНе начат
П1 2.35X 3.3П2 3.3
Дженоа
21:45
ФиорентинаНе начат
П1 3.5X 3.3П2 2.25
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.42X 5.2П2 7.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
16:30
Боруссия МНе начат
П1 2.75X 3.7П2 2.5
Хоффенхайм
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.26X 3.75П2 3.1
Штутгарт
16:30
БохумНе начат
П1 1.75X 4.2П2 4.5
Вольфсбург
16:30
ХайденхаймНе начат
П1 1.66X 4.4П2 5
Байер
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.47X 3.65П2 2.85
Боруссия Д
19:30
КёльнНе начат
П1 1.53X 5П2 5.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
18:00
МонпельеНе начат
П1 1.86X 4.1П2 4
Тулуза
22:00
ПСЖНе начат
П1 5.4X 4.5П2 1.62
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Комличенко: Соболев больше дельфин, чем я. Он намного картиннее падает

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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко ответил на вопрос о том, как он отреагировал на то, что "Спартак" презентовал матч с южанами в этом сезоне с отсылкой на битву двух дельфинов.
Фото: "Чемпионат"
— Вообще пофиг. Хотя мы с Соболевым много ржали на эту тему, кто из нас больше дельфин. И что выяснили? Выяснили, что он. Он намного картиннее падает, бесконтактно, – передает слова Комличенко Sport24.

В июне стало известно о том, что в 15 туре нового розыгрыша Российской Премьер-лиги "Спартак" сыграет против "Ростова". Пресс-служба красно-белых анонсировала встречу с южанами в образе противостояния двух дельфинов, сделав отсылку на противостояние нападающих Александра Соболева и Николая Комличенко. Отметим, что оба форварда качественно подставляются под фолы.

Матч 15 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Ростовом" состоится 12 ноября. Он пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена".


Соболев Комличенко Спартак Ростов
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