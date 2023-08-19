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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
15:00
ЦСКАНе начат
П1 2.85X 3.75П2 2.5
Балтика
17:30
УралНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.9
Краснодар
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 1.97X 4П2 3.75
Сочи
20:00
РостовНе начат
П1 2.45X 3.55П2 3.05

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
17:00
КубаньНе начат
П1 2.3X 3.35П2 3.15
Сокол
17:30
ХимкиНе начат
П1 3.35X 3.35П2 2.21
Волгарь
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.26X 7.2П2 10
Вулверхэмптон
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 3.85X 3.85П2 1.96
Фулхэм
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.75
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.9X 3.85П2 2.4
Манчестер Сити
22:00
НьюкаслНе начат
П1 1.85X 4.1П2 4.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
18:00
СельтаНе начат
П1 1.75X 3.6П2 5.6
Альмерия
20:30
Реал МадридНе начат
П1 7.6X 5.4П2 1.41
Осасуна
22:30
АтлетикНе начат
П1 3X 3.15П2 2.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
19:30
ВеронаНе начат
П1 2.35X 3.3П2 3.3
Фрозиноне
19:30
НаполиНе начат
П1 8X 5.2П2 1.41
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.42X 5.2П2 7.4
Дженоа
21:45
ФиорентинаНе начат
П1 3.5X 3.3П2 2.25

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.26X 3.75П2 3.1
Штутгарт
16:30
БохумНе начат
П1 1.75X 4.2П2 4.5
Вольфсбург
16:30
ХайденхаймНе начат
П1 1.66X 4.4П2 5
Байер
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.47X 3.65П2 2.85
Аугсбург
16:30
Боруссия МНе начат
П1 2.75X 3.7П2 2.5
Боруссия Д
19:30
КёльнНе начат
П1 1.53X 5П2 5.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
18:00
МонпельеНе начат
П1 1.86X 4.1П2 4
Тулуза
22:00
ПСЖНе начат
П1 5.4X 4.5П2 1.62
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Нападающий "Ростова" Комличенко: при Карпине я добавил немного пофигизма

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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко ответил на вопрос о том, в чем он прибавил благодаря работе с Валерием Карпиным.
Фото: "Чемпионат"
– Я стал больше бегать, психологически вырос. Плюс добавил немного пофигизма. А вообще, я был в "Ростове" с Карпиным и без него — разные команды: по настроению, по результату, – передает слова Комличенко Sport24.

Валерий Карпин является главным тренером сборной России и "Ростова". Он возглавлял южан с декабря 2017 по август 2021, а затем вернулся в команду в марте 2022 года.

28-летний Николай Комличенко принадлежит "Ростову" с лета 2022 года (до этого сезон 2021-2022 он провел за южан на правах аренды). Действующий контракт российского футболиста с желто-синими истекает в июне 2026 года.


Комличенко Карпин Ростов
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