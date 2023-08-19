Нападающий "Ростова" Комличенко: при Карпине я добавил немного пофигизма

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко ответил на вопрос о том, в чем он прибавил благодаря работе с Валерием Карпиным.

Фото: "Чемпионат"





Валерий Карпин является главным тренером



28-летний Николай Комличенко принадлежит "Ростову" с лета 2022 года (до этого сезон 2021-2022 он провел за южан на правах аренды). Действующий контракт российского футболиста с желто-синими истекает в июне 2026 года. – Я стал больше бегать, психологически вырос. Плюс добавил немного пофигизма. А вообще, я был в "Ростове" с Карпиным и без него — разные команды: по настроению, по результату, – передает слова Комличенко Sport24 Валерий Карпин является главным тренером сборной России и "Ростова". Он возглавлял южан с декабря 2017 по август 2021, а затем вернулся в команду в марте 2022 года.28-летний Николай Комличенко принадлежит "Ростову" с лета 2022 года (до этого сезон 2021-2022 он провел за южан на правах аренды). Действующий контракт российского футболиста с желто-синими истекает в июне 2026 года.