- Мы видели, что у "Спартака" хватает шальных эпизодов как в его пользу, так и наоборот. Последний мяч, полученный в матче с "Уралом", с одной стороны, несколько курьезный, с другой - Бикфалви доработал эпизод до конца, в то время как Литвинов со Свиновым пялились друг на друга и смотрели, кто из них будет играть по мячу. На сегодняшний день "Зенит" не намного сильнее "Спартака". Но "Спартак" может плохо сыграть в обороне, если при этом "Зенит" будет давить. Матч домашний, поэтому всё возможно, - передает слова Червиченко Metaratings.ru.
20 августа в рамках 5 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" и петербургский "Зенит" встретятся между собой на поле столичной "Открытие Банк Арены". В текущей турнирной таблице чемпионата красно-белые с 9 очками после 4 матчей занимают четвертое место, отставая на 3 очка от лидирующего "Краснодара" и на 1 очко от "Урала", а также уступая ЦСКА по дополнительным показателям. "Зенит" набрал в 4 матчах 7 очков и находится на седьмой позиции, столько же баллов у "Динамо" и "Ростова" (шестое и восьмое места соответственно), в активе "Крыльев Советов" (пятая позиция) 8 очков после 5 матчей.
Червиченко: сегодня "Зенит" не намного сильнее "Спартака", но "Спартак" может плохо сыграть в обороне
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых против "Зенита" в 5 туре РПЛ.
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