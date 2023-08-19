"Грустно расставаться с такими футболистами... У самого Бактиера были планы попробовать себя в другом чемпионате", — сказал Федотов.
25-летний Зайнутдинов играл за ЦСКА с лета 2020 года, до этого в России он представлял "Ростов". Всего в ЦСКА казахстанский защитник в 83 матчах забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с армейцами Зайнутдинов выиграл Кубок России в прошлом сезоне.
Источник: "Матч ТВ".
Федотов — об уходе Зайнутдинова: грустно расставаться с такими футболистами
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал уход защитника Бактиёра Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ".
Фото: "Чемпионат"