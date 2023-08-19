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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
2 - 1 2 1
ЦСКАЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Краснодар
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
П1 1.96X 3.6П2 3.9
Сочи
20:00
РостовНе начат
П1 2.45X 3.35П2 3.2

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
1 - 0 1 0
КубаньЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
ХимкиЗавершен
Волгарь
2 - 2 2 2
Енисей2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
0 - 3 0 3
БрентфордЗавершен
Ливерпуль
3 - 1 3 1
БорнмутЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 4 1 4
Брайтон энд ХоувЗавершен
Тоттенхэм
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
П1 3.45X 3.45П2 2.16
Манчестер Сити
22:00
НьюкаслНе начат
П1 1.98X 3.85П2 3.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
Сельта2 тайм
Альмерия
20:30
Реал МадридНе начат
П1 6.6X 5.2П2 1.45
Осасуна
22:30
АтлетикНе начат
П1 2.85X 3.05П2 2.85

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
1 - 0 1 0
Наполи1 тайм
П1 3.1X 3.8П2 2.2
Эмполи
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
П1 2.22X 3.15П2 3.7
Дженоа
21:45
ФиорентинаНе начат
П1 3.85X 3.4П2 2.1
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.45X 5П2 7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
4 - 4 4 4
Боруссия МЗавершен
Хоффенхайм
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
5 - 0 5 0
БохумЗавершен
Вольфсбург
2 - 0 2 0
ХайденхаймЗавершен
Байер
3 - 2 3 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Боруссия Д
0 - 0 0 0
Кёльн1 тайм
П1 1.57X 4.5П2 5.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
20:00
МонпельеНе начат
П1 1.92X 4.1П2 3.75
Тулуза
22:00
ПСЖНе начат
П1 5.2X 4.4П2 1.64
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Федотов — об уходе Зайнутдинова: грустно расставаться с такими футболистами

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал уход защитника Бактиёра Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ".
Фото: "Чемпионат"
"Грустно расставаться с такими футболистами... У самого Бактиера были планы попробовать себя в другом чемпионате", — сказал Федотов.

25-летний Зайнутдинов играл за ЦСКА с лета 2020 года, до этого в России он представлял "Ростов". Всего в ЦСКА казахстанский защитник в 83 матчах забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с армейцами Зайнутдинов выиграл Кубок России в прошлом сезоне.

Источник: "Матч ТВ".


Зайнутдинов ЦСКА Бешикташ Российские трансферы Федотов
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