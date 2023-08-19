"По моей информации, Захарян прошел медосмотр", — сказал Пивоваров.
Напомним, 20-летний Захарян является воспитанником "Динамо", он выступает в составе команды уже несколько лет, а с 17 лет начал привлекаться к матчам за основной состав бело-голубых. Прошлым летом футболист мог оказаться в "Челси", но английский клуб не сумел выплатить за него сумму отступных из-за мировых санкций.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Гендир "Динамо": Захарян успешно прошел медосмотр перед трансфером в "Реал Сосьедад"
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник команды Арсен Захарян успешно прошёл медосмотр перед трансфером в "Реал Сосьедад".
Фото: РИА Новости