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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
2 - 1 2 1
ЦСКАЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Краснодар
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
П1 1.96X 3.6П2 3.9
Сочи
20:00
РостовНе начат
П1 2.45X 3.35П2 3.2

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
1 - 0 1 0
КубаньЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
ХимкиЗавершен
Волгарь
2 - 2 2 2
Енисей2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
0 - 3 0 3
БрентфордЗавершен
Ливерпуль
3 - 1 3 1
БорнмутЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 4 1 4
Брайтон энд ХоувЗавершен
Тоттенхэм
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
П1 3.55X 3.5П2 2.12
Манчестер Сити
22:00
НьюкаслНе начат
П1 1.98X 3.85П2 3.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
Сельта2 тайм
Альмерия
20:30
Реал МадридНе начат
П1 6.6X 5.2П2 1.45
Осасуна
22:30
АтлетикНе начат
П1 2.85X 3.05П2 2.85

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
1 - 0 1 0
Наполи1 тайм
П1 3.15X 3.85П2 2.16
Эмполи
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
П1 2.22X 3.15П2 3.7
Дженоа
21:45
ФиорентинаНе начат
П1 3.85X 3.4П2 2.1
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.45X 5П2 7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
4 - 4 4 4
Боруссия МЗавершен
Хоффенхайм
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
5 - 0 5 0
БохумЗавершен
Вольфсбург
2 - 0 2 0
ХайденхаймЗавершен
Байер
3 - 2 3 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Боруссия Д
0 - 0 0 0
Кёльн1 тайм
П1 1.57X 4.5П2 5.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
20:00
МонпельеНе начат
П1 1.92X 4.1П2 3.75
Тулуза
22:00
ПСЖНе начат
П1 5.2X 4.4П2 1.64
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Гендир "Динамо": Захарян успешно прошел медосмотр перед трансфером в "Реал Сосьедад"

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Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник команды Арсен Захарян успешно прошёл медосмотр перед трансфером в "Реал Сосьедад".
Фото: РИА Новости
"По моей информации, Захарян прошел медосмотр", — сказал Пивоваров.

Напомним, 20-летний Захарян является воспитанником "Динамо", он выступает в составе команды уже несколько лет, а с 17 лет начал привлекаться к матчам за основной состав бело-голубых. Прошлым летом футболист мог оказаться в "Челси", но английский клуб не сумел выплатить за него сумму отступных из-за мировых санкций.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Реал Сосьедад Захарян Пивоваров Ла Лига Динамо Российские трансферы
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