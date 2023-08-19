"Он талантливее Миранчука и даже Головина. У Арсена больше футбольных данных — игра двумя ногами, видение поля. У него может сложиться", — сказал Орлов.
Полузащитник Арсен Захарян успешно прошёл медосмотр переход своим переходом в испанский "Реал Сосьедад", с которым он заключит долгосрочный контракт. В нынешнем сезоне у полузащитника участие в пяти матчах, в которых он забил два гола и отдал результативную передачу.
Источник: Sport24.
Орлов — о Захаряне: он талантливее Миранчука и даже Головина
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад".
Фото: "Чемпионат"