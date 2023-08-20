Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
17:30
Нижний НовгородНе начат
П1 2.65X 2.95П2 3.15
Спартак
19:30
ЗенитНе начат
П1 2.7X 3.55П2 2.7
Ахмат
20:00
ОренбургНе начат
П1 2.08X 3.8П2 3.5

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.55X 3.15П2 2.95
Родина
18:00
АланияНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.75
Ленинградец
18:00
АкронНе начат
П1 3.35X 3.25П2 2.26

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
16:00
ЭвертонНе начат
П1 1.79X 4П2 4.5
Вест Хэм
18:30
ЧелсиНе начат
П1 3.5X 3.55П2 2.15

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
20:00
ХетафеНе начат
П1 1.97X 3.2П2 4.8
Барселона
20:30
КадисНе начат
П1 1.26X 6.4П2 12
Бетис
22:30
АтлетикоНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.06

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.62X 4П2 6.2
Сассуоло
19:30
АталантаНе начат
П1 3.5X 3.75П2 2.08
Удинезе
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.9X 3.4П2 2.09
Лечче
21:45
ЛациоНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.18

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
16:30
МайнцНе начат
П1 2.16X 3.4П2 3.65
Айнтрахт
18:30
ДармштадтНе начат
П1 1.46X 5П2 6.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
14:00
НантНе начат
Лорьян
16:00
НиццаНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.28
Реймс
16:00
КлермонНе начат
П1 2.01X 3.65П2 3.85
Гавр
16:00
БрестНе начат
П1 2.85X 3.2П2 2.7
Монако
20:00
СтрасбурНе начат
П1 1.81X 4.1П2 4.3
Ланс
21:45
РеннНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.85
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Шунин: у "Динамо" две победы без Арсена, но это не говорит, что Захарян – плохой футболист

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вратарь "Динамо" Антон Шунин поддержал решение своего бывшего одноклубника перейти в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: Twitter-аккаунт Федерации футбола Армении
– Хочу пожелать Захаряну удачи! Классно, когда молодой и талантливый футболист уезжает в серьезный чемпионат. Посмотрим, как он будет там играть. Пусть Арсен в Испании играет, наслаждается и забивает. Я ему сказал, что если станет без нас грустно и плохо, то мы будем ждать его обратно в команду. Пока у "Динамо" две победы без Арсена, но это не говорит, что Захарян – плохой футболист, – цитирует Шунина "Чемпионат".

Вечером 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о заключении соглашения сроком на 6 лет с полузащитником сборной России Арсеном Захаряном. Московское "Динамо" заработает от продажи 20-летнего воспитанника около 12 млн евро без учета бонусов. Из этой суммы "бело-голубые" 2 млн евро передадут агенту футболиста Павлу Сергееву. В последний момент трансфер Захаряна в испанский клуб оказался под угрозой срыва из-за разногласий по агентским выплатам.

Накануне Арсен присутствовал на игре 2-го тура чемпионата Испании, в которой "Реал Сосьедад" упустил домашнюю победу над "Сельтой" (1:1). Дебют Захаряна в составе басков может состояться в пятницу, 25 августа, в гостевой встрече с дебютантом Ла Лиги "Лас-Пальмасом". В новом сезоне новый клуб россиянина примет участие в Лиге чемпионов.


Динамо Реал Сосьедад Шунин Захарян РПЛ Ла Лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится