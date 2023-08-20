– Хочу пожелать Захаряну удачи! Классно, когда молодой и талантливый футболист уезжает в серьезный чемпионат. Посмотрим, как он будет там играть. Пусть Арсен в Испании играет, наслаждается и забивает. Я ему сказал, что если станет без нас грустно и плохо, то мы будем ждать его обратно в команду. Пока у "Динамо" две победы без Арсена, но это не говорит, что Захарян – плохой футболист, – цитирует Шунина "Чемпионат".
Вечером 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о заключении соглашения сроком на 6 лет с полузащитником сборной России Арсеном Захаряном. Московское "Динамо" заработает от продажи 20-летнего воспитанника около 12 млн евро без учета бонусов. Из этой суммы "бело-голубые" 2 млн евро передадут агенту футболиста Павлу Сергееву. В последний момент трансфер Захаряна в испанский клуб оказался под угрозой срыва из-за разногласий по агентским выплатам.
Накануне Арсен присутствовал на игре 2-го тура чемпионата Испании, в которой "Реал Сосьедад" упустил домашнюю победу над "Сельтой" (1:1). Дебют Захаряна в составе басков может состояться в пятницу, 25 августа, в гостевой встрече с дебютантом Ла Лиги "Лас-Пальмасом". В новом сезоне новый клуб россиянина примет участие в Лиге чемпионов.
Шунин: у "Динамо" две победы без Арсена, но это не говорит, что Захарян – плохой футболист
Вратарь "Динамо" Антон Шунин поддержал решение своего бывшего одноклубника перейти в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: Twitter-аккаунт Федерации футбола Армении