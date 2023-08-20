– Почему Бальде не в заявке? Это решение тренера. Есть ли у Кейта предложения из других клубов? Нет, – цитирует Пасторелло Metaratings.
Нападающий Кейта Бальде появился на поле только в трех из шести стартовых игр "Спартака" в чемпионате и Кубке России нового сезона. В одной из этих игр 28-летний сенегалец попал в стартовый состав "красно-белых". По информации Telegram-канала "Дай ударить", защитник Павел Маслов также по решению Гильермо Абаскаля не был включен в заявку клуба на домашний матч 5-го тура РПЛ с "Зенитом".
Игра состоится 20 августа на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве. Стартовый свисток москвича Сергея Карасева прозвучит в 19:30 по мск. В роли видеоассистента будет работать Виталий Мешков из Димитрова.
Команда Гильермо Абаскаля замыкает пятерку сильнейших в таблице РПЛ. "Спартак" набрал 9 очков после четырех туров и опережает на 2 очка "Зенит", идущий седьмым. Ожидается, что на трибунах "Открытие Банк Арены" будут присутствовать около 34 тысяч зрителей, что станет рекордным показателем посещаемости в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Агент Бальде: отсутствие Кейта в заявке "Спартака" на матч с "Зенитом" – решение тренера
Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего "Спартака" Кейта Бальде, рассказал, что его клиент не попал в заявку московской команды на матч с "Зенитом" по решению тренера.
Фото: ФК "Спартак"