"После голов показывал жесты в сторону скамейки? Обращался к Анюкову. Перед матчем он сказал мне, чтобы я отличился хотя бы один раз, а в итоге мне удалось забить два! Он попросил гол, но я умножил эту просьбу на два", — сказал Вендел.
25-летний Вендел в матче со "Спартаком" отметился двумя забитыми мячами. В трёх матчах нынешнего сезона у него два забитых мяча и одна результативная передача. "Зенит" после победы со "Спартаком" вышел в чемпионате России на четвёртое место в турнирной таблице с 10-ю очками.
Источник: пресс-служба "Зенита".
Вендел: Анюков просил забить "Спартаку" хотя бы один, я умножил просьбу на два
Полузащитник "Зенита" Вендел объяснил, почему после забитых голов в ворота "Спартака" (3:1) показывал жесты в сторону скамейки запасных.
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