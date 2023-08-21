"Почему в стартовом составе на "Зенит" не было Литвинова? Он талантливый парень, но была прошлая игра, которую мы с ним обсудили. У меня есть выбор состава, и я его сделал. Надеюсь, он понял", — сказал Абаскаль.
22-летний Литвинов является воспитанником спартаковской школы. В пяти матчах нынешнего сезона у спортсмена нет результативных действий. Контракт между сторонами истекает через три сезона.
"Спартак" опустился на шестую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в активе шесть очков.
Источник: Sport24.
Абаскаль — об отсутствии Литвинова в старте на "Зенит": был матч с "Уралом", выбор состава я сделал
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль объяснил, почему полузащитник Руслан Литвинов не вышел в стартовом составе на матч с "Зенитом" (1:3).
Фото: ФК "Спартак"