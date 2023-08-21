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Абаскаль — об отсутствии Литвинова в старте на "Зенит": был матч с "Уралом", выбор состава я сделал

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль объяснил, почему полузащитник Руслан Литвинов не вышел в стартовом составе на матч с "Зенитом" (1:3).
Фото: ФК "Спартак"
"Почему в стартовом составе на "Зенит" не было Литвинова? Он талантливый парень, но была прошлая игра, которую мы с ним обсудили. У меня есть выбор состава, и я его сделал. Надеюсь, он понял", — сказал Абаскаль.

22-летний Литвинов является воспитанником спартаковской школы. В пяти матчах нынешнего сезона у спортсмена нет результативных действий. Контракт между сторонами истекает через три сезона.

"Спартак" опустился на шестую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в активе шесть очков.

Источник: Sport24.


Абаскаль Литвинов Спартак Зенит
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