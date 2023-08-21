"Готов ли РФС оказать поддержку "Ростову" и "Динамо" в этом деле? Да, конечно", — сказал Дюков.
Напомним, Матиас Норманн при действующем контракте с "Ростовом" и аренде с "Динамо" покинул территорию Российской Федерации и перешёл в один из саудовских клубов. Норманн сослался на то, что почувствовал угрозу жизни после того, как здание "Москва-Сити" атаковал беспилотник.
Источник: Sport24.
Дюков: РФС готов оказать поддержку "Ростову" и "Динамо" по делу Норманна
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация готова оказать поддержку "Ростову" и "Динамо" по делу полузащитника Матиаса Норманна.
Фото: РБК Спорт