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Нигматуллин: "Спартак" разочаровал в матче с "Зенитом". У Абаскаля общая вина за поражение вместе с игроками

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Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение команды в матче с "Зенитом" (1:3) в 5-м туре РПЛ.
Фото: личный архив
"Спартак", безусловно, разочаровал. Главная проблема — невозможно решать серьезные задачи без нормальной игры в обороне... Мне кажется, Абаскаль намудрил с составом. И у главного тренера общая вина за поражение вместе с игроками", — сказал Нигматуллин.

Гильермо Абаскаль решил сыграть с "Зенитом" по новой схеме. "Спартак" проиграл со счётом 1:3, потерпев второе поражение подряд в чемпионате России. У команды остаются девять очков и шестая строчка турнирной таблицы. 26 августа на "Открытие Банк Арене" "Спартак" проведёт матч 6-го тура чемпионата России с "Ахматом".

Источник: "Газета.Ru".


Нигматуллин Абаскаль Спартак Зенит
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