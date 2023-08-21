"Спартак", безусловно, разочаровал. Главная проблема — невозможно решать серьезные задачи без нормальной игры в обороне... Мне кажется, Абаскаль намудрил с составом. И у главного тренера общая вина за поражение вместе с игроками", — сказал Нигматуллин.
Гильермо Абаскаль решил сыграть с "Зенитом" по новой схеме. "Спартак" проиграл со счётом 1:3, потерпев второе поражение подряд в чемпионате России. У команды остаются девять очков и шестая строчка турнирной таблицы. 26 августа на "Открытие Банк Арене" "Спартак" проведёт матч 6-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Источник: "Газета.Ru".
Нигматуллин: "Спартак" разочаровал в матче с "Зенитом". У Абаскаля общая вина за поражение вместе с игроками
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение команды в матче с "Зенитом" (1:3) в 5-м туре РПЛ.
Фото: личный архив