– Всем уже известны сексуальные аппетиты Дзюбы. Ему нужно просто прийти в себя, только и всего. Когда Дзюба позволял себе выпады в стиле Сергея Юрьевича Белякова в адрес телевизора, откуда вещал мой коллега Михаил Моссаковский, я не увидел ничего предосудительного. Каждый из нас любит или любил разговаривать с телевизором. Это такая русская народная забава, которую блестяще показали в шоу "Наша Russia", – цитирует Губерниева "Советский спорт".
Артем Дзюба, продолжающий восстанавливаться от травмы, остался в Москве и не принимал участия в выездной игре 5-го тура РПЛ с "Краснодаром". 34-летний форвард смотрел трансляцию матча по телевидению. Когда полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук забил мяч на 97-й минуте, сравняв счет, комментатор Михаил Моссаковский сказал, что "железнодорожники" вымучили ответный гол на последних минутах игры. Дзюба выложил в своем Telegram-канале видеозапись трансляции, прокомментировав фразу Моссаковского словами: "Иди ты знаешь куда! Вымучил…".
Игра завершилась со счетом 1:1. Автором гола в составе "Краснодара" стал хавбек Ильзат Ахметов в дебюте второго тайма. Напомним, 16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал футболиста на два матча условно и дополнительно оштрафовал на 50 тысяч рублей за угрозу "засунуть телефон в одно место" корреспонденту после игры РПЛ с "Крыльями Советов". Условная дисквалификация распространяется до конца сезона.
Губерниев – о фразе Дзюбы в адрес комментатора Моссаковского: каждый из нас любит или любил разговаривать с телевизором
Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на фразу нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в адрес комментатора "Матч ТВ" Михаила Моссаковского.
Фото: "Матч ТВ"