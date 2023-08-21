– Слова тренера проигравшей команды комментировать не буду. Но если главный вопрос в матче такого накала к судейству – желтая карточка на 9?й минуте – значит, судья отработал хорошо. Первая желтая в матче – показатель того, какую планку борьбы задает арбитр. Если неправильно ее вынести, то можно потерять нить игры, – цитирует Каманцева "Матч ТВ".
20 августа "Зенит" нанес поражение "Спартаку" в выездном матче 5-го тура чемпионата России со счетом 3:1 и обошел "красно-белых" в таблице РПЛ. В составе гостей дублем отметился полузащитник Вендел, пропустивший всю предсезонную подготовку своей команды и стартовые игры Премьер-Лиги. Автором третьего гола стал колумбийский нападающий Матео Кассьерра в компенсированное время. У "Спартака" отличился форвард Александр Соболев, реализовавший пенальти.
На пресс-конференции главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль остался недоволен работой Сергея Карасева. 34-летний испанский специалист раскритиковал судью за то, что тот показал желтую карточку полузащитнику хозяев Михаилу Игнатову на 10-й минуте, что якобы не позволило футболистам "Спартака" оказывать давление на соперника в оставшееся время игры.
Каманцев: если главный вопрос в таком матче к судейству – желтая карточка на 9?й минуте, значит, судья отработал хорошо
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил работу главного судьи Сергея Карасева на центральном матче 5-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" (1:3).
Фото: "Матч ТВ"